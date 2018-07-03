Наиль Якупов: "Организация в СКА отличная, так что испытываю только положительные эмоции"

Нападающий Наиль Якупов отметил, что рад переходу в СКА. Сегодня экс-форвард "Эдмонтона", "Сент-Луиса" и "Колорадо" подписал контракт с питерским клубом до конца сезона.

- Впечатления позитивные. Рад, что подписал контракт с петербургским клубом, - приводит пресс-служба СКА слова Якупова. - Я, правда, в Петербурге бывал нечасто, но город запомнил как очень красивый. И организация в СКА отличная, так что испытываю только положительные эмоции.

- Почти всю карьеру вы провели за океаном, и вот возвращение. Почему решили вернуться?

- Думаю, на данном этапе это для меня самый подходящий вариант, я очень рад, что он у меня есть, что перехожу в Петербург.

- Во время локаута вы играли за "Нефтехимик". Какой тогда вам показалась КХЛ, следили ли за изменениями в лиге?

- Тогда еще был молодой, лиги особо не знал. Но время было хорошее, хоккей на уровне. Для меня было непросто – играли против тех, кто давно выступает в КХЛ. Старался следить за тем, что происходит в лиге по мере возможности. Прошло много лет, поэтому я думаю, что и в самом хоккее, и в том, что происходит вокруг, большие изменения. Интересно узнать это все изнутри.