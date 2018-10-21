Наиль Якупов - о матче ЦСКА: "Никто сверхъестественный к нам не приехал"

Нападающий СКА Наиль Якупов поделился ожиданиями от сегодняшнего матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. Он отметил, что товарищи по команде ничего не рассказывали о том, что значат для петербургского клуба матчи с армейцами.

– Парни ничего не рассказывали о том, что значат для СКА матчи с ЦСКА. Но я знаю, что это очень принципиальная встреча, дерби. Я о нем наслышан. Но это все-таки матч чемпионата, другие очки нам никто не даст, никто сверхъестественный к нам не приехал, против нас выйдут такие же игроки.

Возможно, хоккей будет намного более интересный, более быстрый. Конечно, когда две команды находятся на верхушке таблицы, то борьба между ними более упорная, игра идет на четыре очка. Победа даст определенный толчок и запас очков.

– Нравится ли вам хоккей, в который играет ЦСКА?

– Да я не знаю, не видел. Мельком видел матчи ЦСКА.

– Кузьменко наконец-то забьет?

– Кузьменко готовится, конечно, приятно играть против бывшей команды, где-то особенный настрой. Но это дело каждого, в душу хоккеиста мы не можем залезть. Думаю, для Кузи это будет ответственная игра, человек хочет забить и проделывает много работы.

– А вы сколько забьете?

– Дай бог забить и выиграть! (Игорь Еронко)

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