Наиль Якупов: "Матч с "Авангардом" можно назвать самым насыщенным в сезоне"

Нападающий СКА Наиль Якупов после поражения от "Авангарда" в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3 Б) отметил, что игроки сделали все возможное. По его словам, команде нужно отдохнуть и готовиться к следующим встречам.

– Ваша шайба должна была стать победной.

– Не получилось, хотя в принципе играли здорово, и нет больших переживаний насчёт нашей игры. Считаю, что владели сегодня преимуществом, были моменты, но немножко где-то надо было спокойнее доиграть матч.

– Клюшку сломали от радости?

– Нет, она сломанная была уже.

– Рассчитывали ли на такой силовой хоккей со стороны "Аванграда"?

– Считаю, что с нашей стороны сегодня была не менее силовая игра, чем со стороны "Авангарда". За их команду говорить не могу, но мы сегодня играли активно, хотя можно было еще активнее вести силовую борьбу. Ребята делали все возможное. Чем жестче играешь, тем больше шансов владеть шайбой и перехватывать преимущество.

– По уровню соперничества можно этот матч назвать самым насыщенным?

– Можно сказать и так. Играли с лидером чемпионата, с такими командами очень интересно играть, потому что игра идет за четыре очка, хоть они и не из нашей конференции. Каждая команда хочет брать инициативу в свои руки. Сегодня у нас не получилось. Надо отдохнуть и готовиться к следующим играм. Нас ждет очень серьезная выездная серия, надо набирать там очки.

– Обсуждалась ли в команде сухая серия?

– Нет, разговоров про рекорд не было. Лично я бы хотел, чтобы сухая серия продолжалась как можно дольше. Для вратарей это тоже очень важно. Все ребята хотят, чтобы вратарь играл на ноль. Когда вратарь не пропускает, то чувствует себя намного комфортнее. Будем стараться идти вперед и выигрывать.