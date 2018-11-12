Наиль Якупов: "Карп вышел в первом звене и забил – значит мне пора заканчивать!"

Форвард СКА Наиль Якупов подвел итоги матча с "Автомобилистом" (5:2). Игрок открыл счет в этой игре. Хет-трик оформил нападающий армейцев Максим Карпов​.

– Вы вышли в третьем звене, а не в первом. Расстроились?

– Карп вышел в первом звене и забил – значит мне пора заканчивать! Так тренеры решили. Никаких проблем нет, – сказал Якупов. – Звенья меняются. Поставили в первую тройку Карпова и он сыграл здорово. Он и до этого выходил (с Павлом Дацюком и Никитой Гусевым. – Прим. "СЭ"), определенная сыгранность у них есть. Максим сделал свое дело.

– Как вам в третьем звене?

– С Коскирантой и Плотниковым мне играть хорошо. Хорошие мальчики, мне нравятся! Мы с ними и раньше играли пару раз. Не так много, но и тренировались вместе – каждый знает свою задачу. У нас нет определенной специфики – по рельсам ездить не надо. Это игра в хоккей. Ребята неглупые, давно уже в лиге – понимают, как играть, как отдавать.

– Что скажите про соперника?

– У "Автомобилиста" одно из лучших нападений в лиге. Мы обращали внимание, как екатеринбуржцы выходят из своей зоны, какие у них резкие контратаки. Их маленькие быстрые нападающие при первой возможности стараются вырываться вперед и исполнять в зоне соперника. В начале у "Автомобилиста" это получалось, но мы выстояли, а Шестера сделал хорошие сэйвы и выташил нас. А потом мы нашли свою игру. Мы не хотим подстраиваться под чужую команду. У нас тоже есть хорошие ребята, которые могут и атаковать и защищаться, и делать сэйвы. Все идет от нас. (Игорь Новиков)