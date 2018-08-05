Наиль Якупов: "Хочу, чтобы в СКА у меня перло"

Нападающий СКА Наиль Якупов после матча с "Куньлунем" (5:0) в рамках Sochi Hockey Open, в котором он открыл счет на 34-й секунде первым же касанием, отметил, что после гола играл не слишком правильно.

– Наверное, первым же касанием я еще никогда за новую команду не забивал, – сказал Якупов. – Вообще, хочу, чтобы в СКА у меня было все хорошо. Чтобы все складывалось. Чтобы добавлял от игры к игре. Чтобы перло.

– После быстрого гола вы порой заигрывались, лезли в обводку на четверых. От большого желания проявить себя?

– Нет. Просто так хотелось. Но я не считаю, что это было правильным. Все ошибаются. Если будешь из раза в раз так делать – это нехорошо. Вот я на себе и почувствовал. Гусев мне потом сказал: "Не делай так!". Надо стараться не терять шайбу, тем более в средней зоне.

– В тройке с Дацюком уже работали?

– Да. Паша бежит, бьет, бросает. Я все видел, что он делает. Он еще недостаточно на льду времени провел, поэтому не играет пока, но Паша в порядке. Жду когда он выйдет. Это огромное усиление для команды. И в раздевалке, и на льду. С Пашей в команде все будет по-другому.

– Насколько вы мотивированы?

– Мотивация 100-процентная. Я очень рад, что нахожусь здесь. Очень рад, что нахожусь в русском коллективе, в русской атмосфере. Очень комфортно с ребятами. У меня всегда была 100-процентная мотивация, просто не всегда все получалось. Мысли все о предстоящем сезоне. Хочу набрать максимальную форму, подойти к чемпионату в оптимальной форме и идти вперед, делать все, что от меня зависит. Я готов ко всему.

– Вы рассматриваете СКА как возможность перезапуска карьеры? Или перезапуск не нужен?

– У меня каждый день перезапуск. Проснулся – перезапустился. Главное – просыпаться с хорошим настроением. Я рад, что я в СКА. И рад тому, что в это время ездил отдыхать, а сейчас тренируюсь и все равно отдыхаю в Сочи. Где тепло и хорошая погода. (Игорь ЕРОНКО)​