Наиль Якупов: "Готов ли я к сравнениям с Ковальчуком? Ковальчук – это Ковальчук"

Нападающий СКА Наиль Якупов, который в межсезонье вернулся в Россию из НХЛ, отметил, что в наступающем сезоне армейцы будут делать ставку на командный хоккей, а не на индивидуальную игру.

Якупов, первый номер драфта НХЛ-2012, выступал за океаном за "Эдмонтон", "Сент-Луис" и "Колорадо". После завершения контракта с "Колорадо" Якупов принял решение вернуться в Россию и подписал однолетнее соглашение со СКА.

- У нас будет единая команда, будет общая задача и одна схема. Никто не думает о том, чтобы брать одеяло и тянуть на себя, делать то, что он хочет. Сейчас в хоккее такое не прокатывает, - цитирует Якупова "РИА Новости". - Нужно своими плюсами дополнять команду, вносить сильные стороны в игру. У нас все готовы. Никто один майку лидера надевать не станет. Чем слаженнее наша команда, тем легче играть. У нас же командный спорт! В одиночку тут тяжело вытягивать.

Готов ли я к сравнениям с Ильей Ковальчуком? Ковальчук – это Ковальчук. Хочется, чтобы болельщики поддерживали нас, а как они будут называть – их право. Главное, чтобы не плохими словами.