Наиль Якупов: "Деньги под Ягра в "Нефтехимике" найдут"

Нападающий "Колорадо" Наиль Якупов в интервью "СЭ" отметил, что всерьез воспринимает слухи об интересе "Нефтехимика" к Яромиру Ягру. По его словам, финансирование под этого новичка найдется.

– Как вы отнеслись к слухам об интересе "Нефтехимика" к Яромиру Ягру?

– Зная как никто другой своего отца, скажу, что он не шутит. Наверное, клуб ищет варианты. Деньги под Ягра найдут, так что все зависит от желания самого игрока. Но было бы круто, если Яромир пришел в "Нефтехимик". Потенциально это бомба!

– Куда вы бы ему посоветовали не ходить в Нижнекамске?

– (Смеется.) Таких суровых районов, которые были в 1990-е, почти не осталось. Не те времена сейчас. Но обычно хоккеисты туда не заходят. Я и мои друзья любим вкусно покушать, есть в городе два хороших ресторана. Могу их посоветовать. В Нижнекамске Ягр может спокойно тренироваться по ночам, как он это любит. Арена будет для него в полном распоряжении, уверен, что его и на "Замбони" научат кататься, чтобы себе самому лед заливать (смеется). (Михаил ЗИСЛИС)

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