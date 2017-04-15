Наиль Маганов: "Ак Барс" провел сезон достойно"

Президент "Ак Барса" Наиль Маганов отметил, что в минувшем сезоне команда показала достойный результат. По его словам, у клуба есть все, чтобы достигать высоких целей.

– Наша команда может занести себе в актив, бронзовые медали дорогого стоят и они получены в борьбе со многими командами, – цитирует Маганова официальный сайт "Ак Барса". – Спорт есть спорт и все хотят побеждать. Наша команда провела сезон достойно, она билась, за что ей огромное спасибо. Мы ставим высокие цели и для этого у "Ак Барса" есть все – опытный тренерский штаб, поддержка республики. Большое спасибо хочется сказать болельщикам. Вы были настоящим шестым полевым игроком. Спасибо вам всем. Хочется пожелать ребятам отдохнуть, набраться сил, взвесить свои плюсы и минусы и добиваться побед в следующем сезоне.