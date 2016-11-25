Началось голосование за участников Матча звезд КХЛ-2017

На официальном сайте Недели звезд хоккея-2017 началось голосование, по итогом которого будут определены составы на Матч звезд КХЛ и Кубок вызова МХЛ.

По многолетней традиции первое слово в выборе лучших из лучших – за болельщиками! Но на этот раз, в связи с изменением формата Матча звезд, им можно будет сформировать сразу четыре команды!

На странице Матча звезд КХЛ болельщикам предстоит определить 16 игроков, которые 21 - 22 января в Уфе начнут звездный турнир в составах команд дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева.

Болельщики выбирают одного защитника и трех нападающих в каждом дивизионе, имея возможность голосовать за представителей одного, двух, трех или всех четырех дивизионов, но только один раз за весь период голосования. Каждый может отдать предпочтение не более чем двум хоккеистам из одного клуба независимо от их амплуа.

Голосование будет открыто до 5 декабря включительно. Из выбранных болельщиками хоккеистов лига определит капитанов четырех команд-участниц Матча хвезд. Одновременно на странице Кубка вызова МХЛ начинается голосование болельщиков по определению стартовых составов сборных "Запада" и "Востока", которые 15 января первыми выйдут на лед в главном матче сезона МХЛ.

По завершении голосования болельщиков составы команд Матча звезд КХЛ будут в дальнейшем дополнены спортивными журналистами, которые выберут по одному вратарю, защитнику и нападающему от каждого дивизиона, и представителями лиги. В состав также войдут четыре лучших игрока по итогам Кубка вызова МХЛ, которые будут распределены на основе шоу-жеребьевки между капитанами команд дивизионов.