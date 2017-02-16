На "Западе" определились все участники плей-офф КХЛ

Определились все участники плей-офф в Западной конференции КХЛ. Клубы ЦСКА, СКА, "Локомотив", московское и минское "Динамо", "Торпедо", "Витязь" и "Йокерит" обеспечили себе место в списке восьми лучших команд.

На данный момент известны точные позиции лишь двух клубов – "Йокерит" точно останется 8-м, так как провел все 60 игр в регулярном чемпионате, "Витязь" не поднимется выше 7-й строчки, имея на своем счету 97 очков и матч в запасе. ЦСКА и СКА в параллельных встречах 18 февраля предстоит побороться за победу в регулярном чемпионате – оба клуба имеют по 134 очка. "Локомотив" и московское "Динамо" ведут борьбу за 3-е и 4-е места, минчане и "Торпедо" – за 5-ю и 6-ю строчки таблицы.

Напомним, что матчи плей-офф "Запад" начнет 21 февраля, "Восток" – 22-го числа.