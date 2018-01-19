На "ВТБ Арене" появится первая в Москве ледовая площадка канадских размеров

На Спортивном и концертно-развлекательном комплексе "ВТБ Арена – Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" в завершающую стадию вступили работы по заливке финишного слоя бетонного основания будущей ледовой площадки.

В дальнейшем, по окончании технологического процесса производства и подготовки бетонной плиты планируется установка бортовой системы хоккейной коробки, сборка и монтаж телескопических трибун, информационного куба и другого специального оборудования.

В соответствии с требованиями регламента КХЛ, проектом строительства предусмотрена трансформация ледовой площадки на "ВТБ Арене" в трех модификациях: европейской – 60м на 30м, средней – 60м на 28м и канадской – 60м на 26м.

Таким образом, хоккейная коробка на "ВТБ Арене" может стать первой ареной в Москве, на которой игры чемпионата КХЛ будут проводиться на площадке канадских размеров.

К сегодняшнему дню игры чемпионата КХЛ в России проводятся на ледовых аренах с такими характеристиками в Тольятти, Владивостоке и Хабаровске.