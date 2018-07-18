На строительство ледовой арены в Екатеринбурге выделят 149,2 миллиона рублей

Власти Свердловской области выделят деньги на строительство новой ледовой арены, сообщает ТАСС. На 15-тысячный стадион выделят 149,2 миллиона рублей, арена будет находиться на месте снесенной 220-метровой телебашни в Екатеринбурге.

Ожидается, что строительство начнется в 2018 году и продлиться до 2020 года. На этом объекте планируется проведение соревнований по 11 видам спорта, в том числе мини-футбол и баскетбол. Также ледовая арена сможет трансформироваться в самую большую в городе концертную площадку.