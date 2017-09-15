На стадионе "Авангарда" начнут продавать пиво

Президент "Авангарда" Владимир Шалаев заявил, что на домашней арене клуба с этого сезона начнут продажу пива. Это произойдет уже на следующей домашней игре против "Югры", которая состоится 17 сентября.

– Накануне у нас состоялась встреча с заместителем начальника полиции УМВД по охране общественного порядка Юрием Виноградовым, – цитирует официальный сайт "Авангарда" Шалаева. – Мы еще раз акцентировали внимание на том, что и для "Авангарда", и для УМВД соблюдение закона является безусловным приоритетом, и потому для успешного решения вопроса необходимо прежде всего обеспечить исполнение закона. Клуб учел все замечания, и теперь со следующего домашнего матча "Авангарда" – против "Югры" 17 сентября – для наших болельщиков будет открыта продажа пива на "Арене Омск".

Разумеется, в полном соответствии с законом, в специально отведенных для этого местах. Я хочу поблагодарить руководство УМВД и лично Юрия Васильевича Виноградова за конструктивный диалог и совместную работу. А наших болельщиков приглашаю на хоккей, чтобы в атмосфере единения поддержать "Авангард" в матчах домашней серии!