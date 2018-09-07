На стадионах КХЛ появится сектор памяти "Локомотива"

На стадионах в Хельсинки, Казани, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Москве и Сочи будет выделен сектор памяти о трагедии с участием игроков "Локомотива", информирует пресс-служба КХЛ.

На выделенных секторах будут разложены 44 шарфа ярославской команды – по количеству погибших.

7 сентября 2011 года после взлета из аэропорта "Туношна" потерпел крушение Як-42Д. На борту находился основной состав "Локомотива". Игроки направлялись в Минск, где на следующий день была назначена игра с местным "Динамо".

Также сообщалось, что все матчи КХЛ сегодня начнутся с минуты молчания в память о ярославском клубе.