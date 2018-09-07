На стадионах КХЛ появится сектор памяти "Локомотива"

На стадионах в Хельсинки, Казани, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Москве и Сочи будет выделен сектор памяти о трагедии с участием игроков "Локомотива", информирует пресс-служба КХЛ.
На выделенных секторах будут разложены 44 шарфа ярославской команды – по количеству погибших.
7 сентября 2011 года после взлета из аэропорта "Туношна" потерпел крушение Як-42Д. На борту находился основной состав "Локомотива". Игроки направлялись в Минск, где на следующий день была назначена игра с местным "Динамо".
Также сообщалось, что все матчи КХЛ сегодня начнутся с минуты молчания в память о ярославском клубе.
Сегодня на трибунах в Хельсинки, Казани, Нижнекамске, Н.Новгороде, Москве и Сочи будет выделен сектор памяти, в котором будут разложены 44 шарфа "Локомотива" – по количеству погибших 7 сентября 2011 года. . There will be special Memory Seats with Lokomotiv scarfs at each venue tonight. We know guys are out there and watching us. We saved some seats for them. #RIPLokomotiv . 📷: @hcakbars