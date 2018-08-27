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На новой арене московского "Динамо" будет "финская" площадка


Генеральный директор московского "Динамо" Валерий Шанцев сообщил, что на новой арене клуба будет установлена уменьшенная площадка - 28 метров. Первую игру в Петровском парке планируется провести до нового года.

- Я каждую неделю провожу оперативное совещание, следующее будет в среду, - приводит "РИА Новости" слова Шанцева. - Там установлены борта, попробовали разные размеры и выбрали 28 метров, "финскую" коробку. Довольно серьезно продвинулись в отделке, думаю, все будет в порядке. Думаю, с середины ноября мы уже будем арену потихоньку осваивать: тренировки, может, в паузе на матчи сборной России проведем товарищеские игры. Для того чтобы это сделать, надо сдать арену.

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https://rsport.ria.ru/hockey/20180826/1140889964.html

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