На новой арене московского "Динамо" будет "финская" площадка

Генеральный директор московского "Динамо" Валерий Шанцев сообщил, что на новой арене клуба будет установлена уменьшенная площадка - 28 метров. Первую игру в Петровском парке планируется провести до нового года.

- Я каждую неделю провожу оперативное совещание, следующее будет в среду, - приводит "РИА Новости" слова Шанцева. - Там установлены борта, попробовали разные размеры и выбрали 28 метров, "финскую" коробку. Довольно серьезно продвинулись в отделке, думаю, все будет в порядке. Думаю, с середины ноября мы уже будем арену потихоньку осваивать: тренировки, может, в паузе на матчи сборной России проведем товарищеские игры. Для того чтобы это сделать, надо сдать арену.