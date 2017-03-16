На новом стадионе в Санкт-Петербурге пройдет хоккейный матч

На новом стадионе в Санкт-Петербурге в 2017 году пройдет хоккейный матч, заявил член совета директоров КХЛ Александр Медведев. Руководитель уверен, что эта игра сможет побить рекорд посещаемости в Европе. Какие команды сыграют на Крестовском острове, пока не называется.

– Один из способов заполнить стадион на Крестовском – провести хоккейный матч, – цитирует "Р-Спорт" Медведева. – Думаю, мы это сделаем и установим европейский рекорд. Не надо откладывать. Сделаем это в этом году.

Напомним, что на этой арене в 2017 году пройдут матчи Кубка конфедераций, а в 2018-м – чемпионата мира.