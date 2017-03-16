23:11 | ХОККЕЙ — КХЛ

На новом стадионе в Санкт-Петербурге пройдет хоккейный матч

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На новом стадионе в Санкт-Петербурге в 2017 году пройдет хоккейный матч, заявил член совета директоров КХЛ Александр Медведев. Руководитель уверен, что эта игра сможет побить рекорд посещаемости в Европе. Какие команды сыграют на Крестовском острове, пока не называется.

– Один из способов заполнить стадион на Крестовском – провести хоккейный матч, – цитирует "Р-Спорт" Медведева. – Думаю, мы это сделаем и установим европейский рекорд. Не надо откладывать. Сделаем это в этом году.

Напомним, что на этой арене в 2017 году пройдут матчи Кубка конфедераций, а в 2018-м – чемпионата мира.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170316/1117758443.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

нужно одновременно с футбольным и баскетбольным провести. а заодно и концерт.

23:54

Pleafant

Отлично,это,видимо, очень должно помочь формированию газона,а то он какой то пожухлый.

23:33

top220

а ещё лучше провести на этом стадионе васюкинский шахматный турнир)

23:25

ЛКИ0811

Это даже уже не смешно, рад что нет коментариев

23:21

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