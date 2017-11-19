На матче "Сочи" - "Салават Юлаев" установлен рекорд посещаемости хозяев

В матче регулярного чемпионата КХЛ между "Сочи" и "Салаватом Юлаевым" был установлен новый рекорд посещаемости домашних игр "леопардов", информирует пресс-служба клуба. На эту игру пришло 11 456 зрителей.

"Есть новый рекорд! На матче с "Салаватом Юлаевым", в день города Сочи, был установлен новый рекорд посещаемости домашних игр "леопардов" в матчах КХЛ. Спасибо, что вы с нами! Это наш город! Это наша команда", - говорится в Твиттере "Сочи".