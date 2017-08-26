На матче "Авангард" – "Торпедо" будет работать один главный судья

КХЛ на своем официальном сайте сообщила, что матч регулярного чемпионата лиги между "Авангардом" и "Торпедо", который состоится 26 августа, обслужит бригада из одного главного и двух линейных судей. Решение принято в связи с тем, что один из арбитров, назначенных на игру, получил травму.

– Один из судей, назначенных на матч, получил травму верхней части тела, – сказал главный арбитр лиги Алексей Анисимов. – Поэтому было принято решение, что на матче будет работать бригада из трех судей. Подобная ситуация предусмотрена нашими внутренними правилами. Мы надеемся на скорейшее восстановление нашего коллеги и его возвращение к работе.

Напомним, начало матча "Авангард" – "Торпедо" запланировано на 14.00 по московскому времени.