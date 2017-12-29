На арене "Северстали" 6 января будет установлен медиакуб

Заместитель директора по развитию и маркетингу "Северстали" Сергей Соколов отметил, что 6 января в Ледовом дворце, где команда проводит домашние матчи, будет установлен медиакуб. Он подчеркнул, что современные технологии позволили клубу сэкономить на этом около 20 миллионов рублей.

– Куб уже в нашем распоряжении, вешаем, 6 января он уже будет на своем месте, – цитирует "Р-Спорт" Соколова. – Мы нашли партнеров, которые помогли решить нам этот вопрос. Сейчас технологии такие, что можно уложиться в сумму до 20 миллионов рублей. Раньше и речи не могло идти, чтобы договориться меньше чем на 40 миллионов.

На данный момент во дворце работает лишь одно информационное табло за воротами.