МВД начало изучение изъятых у ХК "Динамо" документов

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в ходе обыска в офисе московского "Динамо" были изъяты документы об оказании услуг по предоставлению в аренду ледовой площадки, документы по договорным отношениям, кассовые документы по оприходованию и расходованию наличных денежных средств.

По ее словам в настоящее время в рамках доследственной проверки проводится изучение и оценка данных документов на предмет наличия возможных признаков противоправной деятельности.

– Сотрудниками УЭБиПКГУ МВД России по Московской области проводится доследственная проверка по заявлению руководства ООО "Хоккейный клуб "Динамо-Москва" по фактам возможных незаконных действий, связанных с присвоением денежных средств Общества "Динамо", в том числе полученных от оказания различных услуг, предоставления в аренду ледовых площадок, – цитирует Вовк официальный сайт МВД России. С целью проверки фактов указанных в заявлении проведены осмотры тренировочной базы "Новогорск" и АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо".

В офисе московского "Динамо" прошел обыск //

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