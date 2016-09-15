Музыканты Red Hot Chili Peppers приняли участие в тренировке "Йокерита"

Музыканты группы Red Hot Chili Peppers приняли участие в тренировке "Йокерита" на "Хартвалл Арене" в Хельсинки, сообщает официальный сайт клуба. 13 сентября группа дала концерт на этом стадионе.

- Было здорово, - подчеркнул барабанщик Чед Смит. - Для нас большая честь оказаться на льду с этими игроками. Хотим поблагодарить генерального менеджера Яри Курри и всю команду за предоставленную возможность.