Музыканты Red Hot Chili Peppers приняли участие в тренировке "Йокерита"

Музыканты группы Red Hot Chili Peppers приняли участие в тренировке "Йокерита" на "Хартвалл Арене" в Хельсинки, сообщает официальный сайт клуба. 13 сентября группа дала концерт на этом стадионе.
- Было здорово, - подчеркнул барабанщик Чед Смит. - Для нас большая честь оказаться на льду с этими игроками. Хотим поблагодарить генерального менеджера Яри Курри и всю команду за предоставленную возможность.
Special day for @arty_kulda to be on the ice with the stars of #RHCP. More photos: https://t.co/3gTyiXJKpL #Jokerit pic.twitter.com/nLZhSTdqpN– Jokerit Helsinki (@Jokerit_EN) 14 сентября 2016 г.
ростовский свин
финам больше бы подошли не американские панки - а какой нибьудь готик - хард
15:56