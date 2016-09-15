14:58 | ХОККЕЙ — КХЛ

Музыканты Red Hot Chili Peppers приняли участие в тренировке "Йокерита"

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Музыканты группы Red Hot Chili Peppers приняли участие в тренировке "Йокерита" на "Хартвалл Арене" в Хельсинки, сообщает официальный сайт клуба. 13 сентября группа дала концерт на этом стадионе.

- Было здорово, - подчеркнул барабанщик Чед Смит. - Для нас большая честь оказаться на льду с этими игроками. Хотим поблагодарить генерального менеджера Яри Курри и всю команду за предоставленную возможность. 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ростовский свин

финам больше бы подошли не американские панки - а какой нибьудь готик - хард

15:56

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