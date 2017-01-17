Мусатов, Лисутин и Францоуз – звезды дня в КХЛ

Постоянная рубрика "Три звезды": каждый вечер "СЭ" называет трех главных героев игрового дня в КХЛ.
1. н. Игорь МУСАТОВ ("Слован"), 2 (2+0) очка, 3 бросок, "+2"
2. в. Иван ЛИСУТИН ("Автомобилист"), 37 отраженных бросков из 37
3. в. Павел ФРАНЦОУЗ ("Трактор"), 41 отраженный бросок из 42
mifodorov
Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com
22:28