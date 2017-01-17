22:20 | ХОККЕЙ — КХЛ

Мусатов, Лисутин и Францоуз – звезды дня в КХЛ

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Постоянная рубрика "Три звезды": каждый вечер "СЭ" называет трех главных героев игрового дня в КХЛ.

1. н. Игорь МУСАТОВ ("Слован"), 2 (2+0) очка, 3 бросок, "+2"

2. в. Иван ЛИСУТИН ("Автомобилист"), 37 отраженных бросков из 37

3. в. Павел ФРАНЦОУЗ ("Трактор"), 41 отраженный бросок из 42

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КОММЕНТАРИИ (1)
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mifodorov

Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - http://elenamalusheva.blogspot.com

22:28

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