21:42 | Хоккей — КХЛ

Мурыгин, Лекомцев и Маслов покинули "Локомотив"


"Локомотив" покинули трое хоккеистов, включая голкипера Алексея Мурыгина, а также защитников Ивана Лекомцева и Кирилла Маслова, информирует официальный Твиттер ярославского клуба.

С Мурыгиным и Лекомцевым были расторгнуты действующие соглашения, а Маслов вернулся в новокузнецкий "Металлург". 

 

В минувшем сезоне Мурыгин провел 26 матчей и пропустил 61 шайбу. Лекомцев принял участие в 55 матчах и набрал 13 (5+8) очков. 

 
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