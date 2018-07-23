Мурыгин, Лекомцев и Маслов покинули "Локомотив"

"Локомотив" покинули трое хоккеистов, включая голкипера Алексея Мурыгина, а также защитников Ивана Лекомцева и Кирилла Маслова, информирует официальный Твиттер ярославского клуба.

С Мурыгиным и Лекомцевым были расторгнуты действующие соглашения, а Маслов вернулся в новокузнецкий "Металлург".

Голкипер Алексей Мурыгин, защитники Иван Лекомцев и Кирилл Маслов покидают "Локомотив".



Действующие соглашения с Мурыгиным и Лекомцевым расторгнуты, Маслов вернулся в новокузнецкий "Металлург". pic.twitter.com/QrPuZuO2LP – HC Lokomotiv (@hclokomotiv) 23 июля 2018 г.

В минувшем сезоне Мурыгин провел 26 матчей и пропустил 61 шайбу. Лекомцев принял участие в 55 матчах и набрал 13 (5+8) очков.