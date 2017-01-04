23:01 | ХОККЕЙ — КХЛ

Муршак и Денисов восстановились после травм, Ничушкин и Да Коста не сыграют с рижанами

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Словенский нападающий ЦСКА Ян Муршак восстановился после травмы и отправился с командой на матч регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо", сообщает ТАСС. Форвард не выходил на лед с октября 2016 года из-за повреждения нижней части тела. В текущем сезоне 28-летний хоккеист успел провести 21 встречу в "регулярке" и набрал 16 (5+11) очков.

Также в Риге сыграет и защитник Денис Денисов. Не отправились на выездной матч нападающие Валерий Ничушкин и Стефан Да Коста, которые восстанавливаются от травм. Встреча с рижанами состоится 6 января. ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, "Динамо" идет на последней строчке.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3922646

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