18:43 | Хоккей — КХЛ

Муранов вернулся в "Динамо" с молодежного ЧМ с травмой

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Нападающий московского "Динамо" Иван Муранов вернулся из молодежной сборной России с травмой, сообщает официальный сайт клуба. Игрок вышел из строя до начала марта. 

В составе сборной Муранов завоевал бронзу молодежного чемпионата мира. На решающие матчи игрок выходил с травмой.

В нынешнем сезоне Муранов провел 13 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Также на его счету 14 (6+8) очков в 34 играх МХЛ.

Дополнительная информация

https://dynamo.ru/news/81152-ivan_muranov_vyibyil_do__nachala_marta

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