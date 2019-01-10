Муранов вернулся в "Динамо" с молодежного ЧМ с травмой

Нападающий московского "Динамо" Иван Муранов вернулся из молодежной сборной России с травмой, сообщает официальный сайт клуба. Игрок вышел из строя до начала марта.

В составе сборной Муранов завоевал бронзу молодежного чемпионата мира. На решающие матчи игрок выходил с травмой.

В нынешнем сезоне Муранов провел 13 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Также на его счету 14 (6+8) очков в 34 играх МХЛ.