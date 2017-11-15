Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин рассказал о том, что нападающему Сергею Мозякину операция не потребуется. Напомним, что лучший снайпер и бомбардир прошлого сезона получил повреждение во вчерашнем матче против "Спартака" (2:3 Б) после столкновения с защитником красно-белых Алексеем Пепеляевым.

- У него не очень простая травма, но и не настолько сложная, чтобы потребовалось хирургическое вмешательство. Сроки восстановления и курс лечения будут определены в ближайшее время. Не идет разговора о том, что он примет участие в ближайших матчах команды, - цитирует ТАСС Величкина.