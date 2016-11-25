Мозякин забросил 450-ю шайбу в чемпионатах России

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" вывел свою команду вперед, сделав счет 2:1. Для 35-летнего форварда эта шайба стала 450-й в чемпионатах России. Ему ассистировал Ян Коварж. В этом сезоне Мозякин набрал 52 (26+26) очка.
Лучшие снайперы в истории отечественных чемпионатов
|
|
Голы
|
Матчи
|
1. Сергей МОЗЯКИН
|
450
|
888
|
2. Борис МИХАЙЛОВ
|
428
|
572
|
3. Вячеслав СТАРШИНОВ
|
408
|
540
|
4. Алексей ГУРЫШЕВ
|
379
|
300*
|
5. Владимир ПЕТРОВ
|
370
|
585
|
6. Данис ЗАРИПОВ
|
369
|
1059
|
7. Вениамин АЛЕКСАНДРОВ
|
351
|
400*
|
8. Анатолий ФИРСОВ
|
346
|
474
|
9. Максим СУШИНСКИЙ
|
344
|
990
|
10. Александр ЯКУШЕВ
|
339
|
568
* Точное число матчей неизвестно
историк79
Витязь был неплох, смел и дерзок. В какой-то момент мне показалось, что у лисят опустились руки... в смысле, лапки.
19:43
БигБосс
И 501-ю в карьере!
18:46