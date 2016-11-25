18:09 | ХОККЕЙ — КХЛ

Мозякин забросил 450-ю шайбу в чемпионатах России

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Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" вывел свою команду вперед, сделав счет 2:1. Для 35-летнего форварда эта шайба стала 450-й в чемпионатах России. Ему ассистировал Ян Коварж. В этом сезоне Мозякин набрал 52 (26+26) очка.

Лучшие снайперы в истории отечественных чемпионатов 

 

Голы

Матчи

1. Сергей МОЗЯКИН

450

888

2. Борис МИХАЙЛОВ

428

572

3. Вячеслав СТАРШИНОВ

408

540

4. Алексей ГУРЫШЕВ

379

300*

5. Владимир ПЕТРОВ

370

585

6. Данис ЗАРИПОВ

369

1059

7. Вениамин АЛЕКСАНДРОВ

351

400*

8. Анатолий ФИРСОВ

346

474

9. Максим СУШИНСКИЙ

344

990

10. Александр ЯКУШЕВ

339

568

* Точное число матчей неизвестно

 
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КОММЕНТАРИИ (2)
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историк79

Витязь был неплох, смел и дерзок. В какой-то момент мне показалось, что у лисят опустились руки... в смысле, лапки.

19:43

БигБосс

И 501-ю в карьере!

18:46

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