Мозякин забросил 450-ю шайбу в чемпионатах России

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" вывел свою команду вперед, сделав счет 2:1. Для 35-летнего форварда эта шайба стала 450-й в чемпионатах России. Ему ассистировал Ян Коварж. В этом сезоне Мозякин набрал 52 (26+26) очка.

Лучшие снайперы в истории отечественных чемпионатов

Голы Матчи 1. Сергей МОЗЯКИН 450 888 2. Борис МИХАЙЛОВ 428 572 3. Вячеслав СТАРШИНОВ 408 540 4. Алексей ГУРЫШЕВ 379 300* 5. Владимир ПЕТРОВ 370 585 6. Данис ЗАРИПОВ 369 1059 7. Вениамин АЛЕКСАНДРОВ 351 400* 8. Анатолий ФИРСОВ 346 474 9. Максим СУШИНСКИЙ 344 990 10. Александр ЯКУШЕВ 339 568

* Точное число матчей неизвестно