17:37 | ХОККЕЙ — КХЛ

Мозякин установил рекорд по числу шайб в одном сезоне КХЛ

0
0
0
1

Шайба, заброшенная в ворота "Авангарда", стала для Сергея Мозякина 37-й в этом сезоне. Таким образом, нападающий магнитогорского "Металлурга" установил снайперский рекорд регулярных чемпионатов КХЛ. Ранее это достижение принадлежало экс-форварду "Йокерита" Стиву Мозесу, который в сезоне-2014/15 забросил 36 шайб. (Алексей МОРОЗ)

Снайперские рекорды регулярных чемпионатов КХЛ

Игрок

Сезон

Клуб

И

Г

 

Сергей МОЗЯКИН

2016/17

Металлург Мг

52

37

 

Стив МОЗЕС

2014/15

Йокерит

60

36

 

Павел БРЕНДЛ

2008/09

Торпедо

56

35

 

Марсел ХОССА

2009/10

Динамо Р

56

35

 

Ян МАРЕК

2008/09

Металлург Мг

53

35

 

Сергей МОЗЯКИН

2012/13

Металлург Мг

48

35

 

Сергей МОЗЯКИН

2008/09

Атлант

56

34

 

Данис ЗАРИПОВ

2008/09

Ак Барс

56

34

 

Сергей МОЗЯКИН

2013/14

Металлург Мг

54

34

 

Найджел ДОУС

2016/17

Барыс

50

33

 
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Константин Срулевич Наумов

Мозякин опять доехал до ворот.

18:28

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ