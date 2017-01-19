Мозякин установил рекорд по числу шайб в одном сезоне КХЛ

Шайба, заброшенная в ворота "Авангарда", стала для Сергея Мозякина 37-й в этом сезоне. Таким образом, нападающий магнитогорского "Металлурга" установил снайперский рекорд регулярных чемпионатов КХЛ. Ранее это достижение принадлежало экс-форварду "Йокерита" Стиву Мозесу, который в сезоне-2014/15 забросил 36 шайб. (Алексей МОРОЗ)
Снайперские рекорды регулярных чемпионатов КХЛ
|
Игрок
|
Сезон
|
Клуб
|
И
|
Г
|
|
Сергей МОЗЯКИН
|
2016/17
|
Металлург Мг
|
52
|
37
|
|
Стив МОЗЕС
|
2014/15
|
Йокерит
|
60
|
36
|
|
Павел БРЕНДЛ
|
2008/09
|
Торпедо
|
56
|
35
|
|
Марсел ХОССА
|
2009/10
|
Динамо Р
|
56
|
35
|
|
Ян МАРЕК
|
2008/09
|
Металлург Мг
|
53
|
35
|
|
Сергей МОЗЯКИН
|
2012/13
|
Металлург Мг
|
48
|
35
|
|
Сергей МОЗЯКИН
|
2008/09
|
Атлант
|
56
|
34
|
|
Данис ЗАРИПОВ
|
2008/09
|
Ак Барс
|
56
|
34
|
|
Сергей МОЗЯКИН
|
2013/14
|
Металлург Мг
|
54
|
34
|
|
Найджел ДОУС
|
2016/17
|
Барыс
|
50
|
33
|
Константин Срулевич Наумов
Мозякин опять доехал до ворот.
18:28