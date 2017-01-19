Мозякин установил рекорд по числу шайб в одном сезоне КХЛ

Шайба, заброшенная в ворота "Авангарда", стала для Сергея Мозякина 37-й в этом сезоне. Таким образом, нападающий магнитогорского "Металлурга" установил снайперский рекорд регулярных чемпионатов КХЛ. Ранее это достижение принадлежало экс-форварду "Йокерита" Стиву Мозесу, который в сезоне-2014/15 забросил 36 шайб. (Алексей МОРОЗ)

Снайперские рекорды регулярных чемпионатов КХЛ