Мозякин стал лучшим снайпером в истории "Магнитки"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин открыл счет в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака". Эта шайба стала для 35-летнего форварда 210-й за "Магнитку", он обошел Евгения Корешкова (209) и стал первым в истории магнитогорской команды по количеству заброшенных шайб.

Во вторник капитан "Магнитки" набрал 437-е очко, став лучшим бомбардиром в истории команды, опередив того же Корешкова (436). Мозякин выступает за "Металлург" с сезона-2011/12, дважды с командой он выигрывал Кубок Гагарина.