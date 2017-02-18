Мозякин стал лучшим бомбардиром регулярки КХЛ в шестой раз

Нападающий магнитогорского "Металлург" Сергей Мозякин стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата КХЛ-2016/17. Капитан набрал 85 (48+37) очков.

Лучшим снайпером он стал в четвертый раз в истории КХЛ и в пятый раз в истории чемпионатов России. Лучшим бомбардиром он стал в шестой раз.

Вторым по количеству очков в этом сезоне стал нападающий СКА Илья Ковальчук – 78 (32+46) очков. Лучшим ассистентом лиги стал защитник "Магнитки" Крис Ли – 51 передача.

Защитник СКА Антон Белов стал лучшим по показателю полезности (+34). Больше всего минут штрафа заработал форвард "Медвешчака" Александр Болдюк – 120. Нападающий "Лады" Максим Рыбин провел больше всех силовых приемов – 180.