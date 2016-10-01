Мозякин, Проскуряков, Робинсон, Ткачев - лучшие игроки КХЛ в сентябре

КХЛ на своем официальном сайте назвала лучших игроков сентября. Лучшим вратарем признан Илья Проскуряков ("Торпедо"), одержавший победы в 9 из 14 проведенных матчей. Проскуряков отыграл на ноль трижды, в том числе дважды в гостях, отразив 95,99 процента бросков (лучший показатель месяца в лиге) и пропуская в среднем 1 гол за игру.

Лучшим защитником признан Мэт Робинсон (московское "Динамо"), в 15 матчах одержавший вместе с командой 9 побед. Защитник не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+6" и набрал в них 10 (2+8) очков, нанеся 40 бросков в створ ворот соперника. На счету Робинсона также 21 силовой прием и 27 блокированных бросков.

Лучшим нападающим признан Сергей Мозякин ("Металлург" Мг), в 15 матчах набравший 21 (11+10) очко. С этими показателями он возглавляет список лучших бомбардиров и лучших снайперов лиги на данный момент. В сентябре капитан "Магнитки" стал лучшим снайпером отечественного хоккея, повторив и превзойдя рекорд Бориса Михайлова (428 шайб в чемпионатах страны). Сейчас на счету Мозякина – 435 голов. Он набирал очки в 13 из 15 проведенных матчей, забрасывал шайбы – в 10. На его счету также дубль в матче с "Трактором".

Лучшим новичком признан нападающий Владимир Ткачев ("Адмирал"), в 13 матчах набравший 14 (6+8) очков. На данный момент 20-летний форвард – один из лидеров дальневосточной команды и ее второй бомбардир. Ткачев проводил на льду в среднем 16 минут 35 секунд. На его счету 21 бросок по воротам и дубль в ворота "Сочи".