Нападающий Сергей Мозякин продлил контракт с "Металлургом" на два года, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Соглашение будет действовать до конца сезона-2019/20.
Напомним, Мозякин выступает за "Магнитку" с 2011 года. В составе команды он провел 363 игры в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 436 (215+221) очков. Форвард является рекордсменов по нескольким бомбардирским показателям в чемпионатах России и КХЛ.
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Future23
market тупо считать чужие деньги, стань Мозякиным заработай
21:03
matvey2000
за предыдущие 5 лет он получил в магнитке миллиард рублей... МИЛЛИАРД!!! вы представляете эту сумму? и это тока зарплата, без премиальных... экипировка, обеспечение, медицина, питание, жильё - за счёт клуба...
18:00