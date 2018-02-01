16:55 | Хоккей — КХЛ

Мозякин продлил контракт с "Металлургом"

Сергей МОЗЯКИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сергей МОЗЯКИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Нападающий Сергей Мозякин продлил контракт с "Металлургом" на два года, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Соглашение будет действовать до конца сезона-2019/20.

Напомним, Мозякин выступает за "Магнитку" с 2011 года. В составе команды он провел 363 игры в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 436 (215+221) очков. Форвард является рекордсменов по нескольким бомбардирским показателям в чемпионатах России и КХЛ.

Дополнительная информация

http://www.metallurg.ru/press/club-news/417869/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Future23

market тупо считать чужие деньги, стань Мозякиным заработай

21:03

matvey2000

за предыдущие 5 лет он получил в магнитке миллиард рублей... МИЛЛИАРД!!! вы представляете эту сумму? и это тока зарплата, без премиальных... экипировка, обеспечение, медицина, питание, жильё - за счёт клуба...

18:00