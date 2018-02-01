Нападающий Сергей Мозякин продлил контракт с "Металлургом" на два года, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Соглашение будет действовать до конца сезона-2019/20.

Напомним, Мозякин выступает за "Магнитку" с 2011 года. В составе команды он провел 363 игры в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 436 (215+221) очков. Форвард является рекордсменов по нескольким бомбардирским показателям в чемпионатах России и КХЛ.