Мозякин присоединился к Putin team

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин объявил о присоединении к Putin team. Это общественное движение появилось с подачи форварда "Вашингтона" Александра Овечкина.

– В спорте, как и в жизни, огромную роль играет само желание победить. Несмотря ни на что, ни на какие преграды, – написал в своем Инстаграме Мозякин. – Против этого напора, спортивной злости, стремления атаковать – не устоят любая техника и сила. Я вижу, что наш Президент Владимир Путин заряжает такой энергией целеустремленности всю страну. Вот поэтому его команда – это и моя команда. Я – в Putin Team!