Мозякин присоединился к Putin team

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин объявил о присоединении к Putin team. Это общественное движение появилось с подачи форварда "Вашингтона" Александра Овечкина.
– В спорте, как и в жизни, огромную роль играет само желание победить. Несмотря ни на что, ни на какие преграды, – написал в своем Инстаграме Мозякин. – Против этого напора, спортивной злости, стремления атаковать – не устоят любая техника и сила. Я вижу, что наш Президент Владимир Путин заряжает такой энергией целеустремленности всю страну. Вот поэтому его команда – это и моя команда. Я – в Putin Team!
В спорте, как и в жизни, огромную роль играет само желание победить. Несмотря ни на что, ни на какие преграды. Против этого напора, спортивной злости, стремления атаковать – не устоят любая техника и сила. Я вижу, что наш президент Владимир Путин заряжает такой энергией целеустремленности всю страну. Вот поэтому его команда – это и моя команда. Я – в Putin Team!
такой секой
Молодец, депутат готов, кто следующий?
19:22
skua
Кто-то еще будет говорить, что спорт в России не политизирован ? В какой еще стране мира такое спортсмены будут делать ?
16:18