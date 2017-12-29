13:15 | Хоккей — КХЛ

Мозякин присоединился к Putin team

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Нападающий магнитогорского "Металлурга"  Сергей Мозякин объявил о присоединении к Putin team. Это общественное движение появилось с подачи форварда "Вашингтона" Александра Овечкина.

– В спорте, как и в жизни, огромную роль играет само желание победить. Несмотря ни на что, ни на какие преграды, – написал в своем Инстаграме Мозякин. – Против этого напора, спортивной злости, стремления атаковать – не устоят любая техника и сила. Я вижу, что наш Президент Владимир Путин заряжает такой энергией целеустремленности всю страну. Вот поэтому его команда – это и моя команда. Я – в Putin Team!

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КОММЕНТАРИИ (2)
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такой секой

Молодец, депутат готов, кто следующий?

19:22

skua

Кто-то еще будет говорить, что спорт в России не политизирован ? В какой еще стране мира такое спортсмены будут делать ?

16:18