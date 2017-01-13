Мозякин повторил рекорд Мозеса по количеству шайб в одном сезоне

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин, отметившийся дублем в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (6:3), повторил рекорд Стива Мозеса по количеству шайб, заброшенных в одном регулярном чемпионате. Американец, выступавший за "Йокерит", в сезоне-2014/15 записал на свой счет 36 голов в регулярном чемпионате.

Вторая шайба капитана "Магнитки" в этом матче стала для игрока 36-й в текущем сезоне. Напомним, что Мозякин является лучшим бомбардиром и снайпером в истории КХЛ, а также лучшим снайпером отечественных чемпионатов.