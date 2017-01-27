Мозякин помог "Магнитке" вырвать победу у московского "Динамо"

Магнитогорский "Металлург" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл московское "Динамо" (2:1). Победную шайбу в составе команды Илья Воробьева забросил Сергей Мозякин, отметившийся дублем. Российский форвард довел число набранных очков в нынешнем сезоне до 77, установив новый личный рекорд результативности.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" (Москва) - "Металлург" (Магнитогорск) - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Подшендялов - 8 (Кокарев, Горовиков), 1:30 - 1:0. Мозякин - 39 (Ден. Казионов, Коварж), 9:16 - 1:1. Мозякин - 40 (Ли, Береглазов), 44:23 - 1:2.
Вратари: Лазушин (58:20) - Кошечкин.
Штраф: 8 - 12.
Броски: 36 (16+12+8) - 41 (14+20+7).
Судьи: Гашилов, Одиньш.
27 января. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".