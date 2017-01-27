22:00 | ХОККЕЙ — КХЛ

Мозякин помог "Магнитке" вырвать победу у московского "Динамо"

0
0
0

Магнитогорский "Металлург" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл московское "Динамо" (2:1). Победную шайбу в составе команды Илья Воробьева забросил Сергей Мозякин, отметившийся дублем. Российский форвард довел число набранных очков в нынешнем сезоне до 77, установив новый личный рекорд результативности.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) - "Металлург" (Магнитогорск) - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Подшендялов - 8 (Кокарев, Горовиков), 1:30 - 1:0. Мозякин - 39 (Ден. Казионов, Коварж), 9:16 - 1:1. Мозякин - 40 (Ли, Береглазов), 44:23 - 1:2.

Вратари: Лазушин (58:20) - Кошечкин.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 36 (16+12+8) - 41 (14+20+7).

Судьи: Гашилов, Одиньш.

27 января. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ