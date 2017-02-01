Мозякин побил рекорд результативности Радулова

Капитан магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Северстали", сделав счет 6:3. Таким образом, он повторил рекорд результативности форварда Александра Радулова. В сезоне-2010/11 тот набрал 80 (20+60) очков в регулярном чемпионате КХЛ.

В этом сезоне Мозякин набрал 81 (44+37) очко в 57 матчах. Теперь форвард "Магнитки" всего в 5 очках от рубежа в 1000 результативных баллов в чемпионатах страны.