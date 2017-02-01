18:36 | ХОККЕЙ — КХЛ

Мозякин побил рекорд результативности Радулова

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Капитан магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Северстали", сделав счет 6:3. Таким образом, он повторил рекорд результативности форварда Александра Радулова. В сезоне-2010/11 тот набрал 80 (20+60) очков в регулярном чемпионате КХЛ.

В этом сезоне Мозякин набрал 81 (44+37) очко в 57 матчах. Теперь форвард "Магнитки" всего в 5 очках от рубежа в 1000 результативных баллов в чемпионатах страны.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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knecht alex

А если нефть еще подешевеет, то Мозякин в 2 раза больше забьет.

19:58

историк79

Ещё 2 очка и падёт рекорд Морозова 2006-2007

19:49

spetrov

...Да и сам он, уходя в 2006-ом, говорил, что "от ЦСКА у меня остались только хорошие воспоминания, там я и стал тем, кем являюсь сейчас".

19:42

spetrov

БигБосс, но заиграл-то он все-таки в ЦСКА. А вот зачем его потом отдали - вопрос для многих до сих пор.

19:31

serjio_1704

Баян, но доехал!

19:27

БигБосс

И забил сегодня 2 шайбы, а не 1.

19:22

БигБосс

ravilius777 он воспитанник Ярославля

19:20

ALEKS49

И такого монстра в сборную не берут.

19:15

ravilius777

последний из магикан - великих восспитанников ЦСКА

18:49

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