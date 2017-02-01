Мозякин побил рекорд результативности Радулова

Капитан магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Северстали", сделав счет 6:3. Таким образом, он повторил рекорд результативности форварда Александра Радулова. В сезоне-2010/11 тот набрал 80 (20+60) очков в регулярном чемпионате КХЛ.
В этом сезоне Мозякин набрал 81 (44+37) очко в 57 матчах. Теперь форвард "Магнитки" всего в 5 очках от рубежа в 1000 результативных баллов в чемпионатах страны.
knecht alex
А если нефть еще подешевеет, то Мозякин в 2 раза больше забьет.
19:58
историк79
Ещё 2 очка и падёт рекорд Морозова 2006-2007
19:49
spetrov
...Да и сам он, уходя в 2006-ом, говорил, что "от ЦСКА у меня остались только хорошие воспоминания, там я и стал тем, кем являюсь сейчас".
19:42
spetrov
БигБосс, но заиграл-то он все-таки в ЦСКА. А вот зачем его потом отдали - вопрос для многих до сих пор.
19:31
serjio_1704
Баян, но доехал!
19:27
БигБосс
И забил сегодня 2 шайбы, а не 1.
19:22
БигБосс
ravilius777 он воспитанник Ярославля
19:20
ALEKS49
И такого монстра в сборную не берут.
19:15
ravilius777
последний из магикан - великих восспитанников ЦСКА
18:49