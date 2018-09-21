Мозякин первым набрал 800 очков в КХЛ

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Торпедо". Это очко стало для него 800-м в КХЛ. На счету 37-летнего форварда 368 шайб и 432 передачи в 674 матчах.

Мозякин является рекордсменом лиги по заброшенным шайбам в регулярных сезонах (306) и плей-офф (62), а также по результативным передачам (340 и 92). Нападающий дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014 и 2016).

Форвард выступает за "Магнитку" с 2011 года. Ранее он играл за ЦСКА, "Химик" и "Атлант".