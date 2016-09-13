Мозякин обошел Михайлова и стал лучшим снайпером чемпионатов страны

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин отличился в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с минским "Динамо". 35-летний форвард забросил свою 429-ю шайбу в чемпионатах страны. Теперь Мозякин – лучший снайпер чемпионатов России, он обошел Бориса Михайлова, на счету которого 428 заброшенных шайб.