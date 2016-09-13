18:54 | ХОККЕЙ — КХЛ

Мозякин обошел Михайлова и стал лучшим снайпером чемпионатов страны

0
0
0
5

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин отличился в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с минским "Динамо". 35-летний форвард забросил свою 429-ю шайбу в чемпионатах страны. Теперь Мозякин – лучший снайпер чемпионатов России, он обошел Бориса Михайлова, на счету которого 428 заброшенных шайб. 

Опрос

Сколько шайб в чемпионатах страны забросит Сергей Мозякин за всю карьеру?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Мозякин - снайпер №1


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

serjio_1704

Кузьмич Свою последнюю шайбу Михайлов забросил, когда ЦСКА выиграл со счетом 13-2...очень показательно. Что в прочем не умаляет достоинств и величия Михайлова Бориса Петровича, но и не принижает мастерства Сергея Мозякина!

20:01

Женек10

Кузьмич, а в какой команде играл Борис Петрович? А сколько шайб ЦСКА забивал в среднем?

19:38

Кузьмич-Кузьмич

А сколько матчей сыграл Михайлов? А Мозякин?

19:29

БигБосс

Респектище. Вечный рекорд.

19:17

oleg.bob

Поздравления, Серёжа!

19:11

Материалы других СМИ



Материалы других СМИ