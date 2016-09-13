Мозякин обошел Михайлова и стал лучшим снайпером чемпионатов страны

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин отличился в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с минским "Динамо". 35-летний форвард забросил свою 429-ю шайбу в чемпионатах страны. Теперь Мозякин – лучший снайпер чемпионатов России, он обошел Бориса Михайлова, на счету которого 428 заброшенных шайб.
serjio_1704
Кузьмич Свою последнюю шайбу Михайлов забросил, когда ЦСКА выиграл со счетом 13-2...очень показательно. Что в прочем не умаляет достоинств и величия Михайлова Бориса Петровича, но и не принижает мастерства Сергея Мозякина!
20:01
Женек10
Кузьмич, а в какой команде играл Борис Петрович? А сколько шайб ЦСКА забивал в среднем?
19:38
Кузьмич-Кузьмич
А сколько матчей сыграл Михайлов? А Мозякин?
19:29
БигБосс
Респектище. Вечный рекорд.
19:17
oleg.bob
Поздравления, Серёжа!
19:11