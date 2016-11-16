12:09 | ХОККЕЙ — КХЛ

Мозякин - лучший бомбардир в истории "Магнитки"

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Нападающий Сергей Мозякин стал лучшим бомбардиром магнитогорского "Металлурга" в истории, информирует официальный сайт клуба. Форвард забросил шайбу в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи" (5:0), тем самым набрав 437 очков в составе команды. Мозякин обошел по этому показателю Евгения Корешкова (436 очков). Также двукратный чемпион мира в составе сборной России сравнялся с Корешковым по количеству заброшенных шайб в чемпионатах страны за "Металлург" – 209. Мозякин выступает за "Металлург" с сезона-2011/12.

Дополнительная информация

http://www.metallurg.ru/press/club-news/386706/

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