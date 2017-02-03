Мозякин, Ли и Яценко - три звезды дня КХЛ

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин стал первой звездой игрового дня КХЛ. В матче регулярного чемпионата со СКА (5:4 Б) форвард забросил три шайбы, оформив хет-трик, а также перевел игру в дополнительное время.

Второй звездой назван защитник "Магнитки" Крис Ли, набравший во встрече с невскими армейцами 4 (1+3) очка. Канадец завершил игру с показателем полезности "+1".

Третьей звездой стал форвард "Витязя" Иван Яценко. Нападающий набрал 3 (2+1) очка в матче "регулярки" со "Слованом" (6:1). 24-лений россиянин забил два гола, совершив три броска по воротам соперника.