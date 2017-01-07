Мозякин и Коварж помогли "Магнитке" обыграть "Ак Барс"

Магнитогорский "Металлург" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Ак Барс" (2:0). Заброшенными шайбами отметились Сергей Мозякин и Ян Коварж. "Магнитка" по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея в активе 102 очка после 47 встреч. "Ак Барс" с 94 очками в 49 матчах занимает третье место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Ак Барс" (Казань) - "Металлург" (Магнитогорск) - 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы: Мозякин - 33 (бол., Ли), 27:07 - 0:1. Коварж - 21 (бол., Мозякин), 30:07 - 0:2.

Вратари: Гарипов (58:32) - Кошечкин.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 24 (8+3+13) - 37 (12+21+4).

Судьи: Балушка, Наумов.

7 января. Казань. "Татнефть Арена".