Мозякин догнал Михайлова: 428 шайб в чемпионате

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин, забросив шайбу в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита", довел счет своих голов в чемпионатах страны до 428. 35-летний форвард догнал лидера снайперской гонки за всю историю отечественного хоккея Бориса Михайлова.
ЛУЧШИЕ СНАЙПЕРЫ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ХОККЕЯ
|
|
Голы
|
Матчи
|
1. Борис МИХАЙЛОВ
|
428
|
572
|
2. Сергей МОЗЯКИН
|
428
|
861
|
3. Вячеслав СТАРШИНОВ
|
406
|
540
|
4. Алексей ГУРЫШЕВ
|
380
|
300*
|
5. Владимир ПЕТРОВ
|
370
|
585
|
6. Данис ЗАРИПОВ
|
362
|
1035
|
7. Вениамин АЛЕКСАНДРОВ
|
351
|
400*
|
8. Анатолий ФИРСОВ
|
344
|
474
|
9. Максим СУШИНСКИЙ
|
344
|
990
|
10. Александр ЯКУШЕВ
|
340
|
568
* - Точные данные по числу проведенных матчей неизвестны.