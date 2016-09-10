17:13 | ХОККЕЙ — КХЛ

Мозякин догнал Михайлова: 428 шайб в чемпионате

Борис Михайлов - Сергей Мозякин. Фото "СЭ"
Борис Михайлов - Сергей Мозякин. Фото "СЭ"
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Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин, забросив шайбу в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита", довел счет своих голов в чемпионатах страны до 428. 35-летний форвард догнал лидера снайперской гонки за всю историю отечественного хоккея Бориса Михайлова. 

ЛУЧШИЕ СНАЙПЕРЫ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ХОККЕЯ

 

Голы

Матчи

1. Борис МИХАЙЛОВ

428

572

2. Сергей МОЗЯКИН

428

861

3. Вячеслав СТАРШИНОВ

406

540

4. Алексей ГУРЫШЕВ

380

300*

5. Владимир ПЕТРОВ

370

585

6. Данис ЗАРИПОВ

362

1035

7. Вениамин АЛЕКСАНДРОВ

351

400*

8. Анатолий ФИРСОВ

344

474

9. Максим СУШИНСКИЙ

344

990

10. Александр ЯКУШЕВ

340

568

* - Точные данные по числу проведенных матчей неизвестны.

 

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