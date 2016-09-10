Мозякин догнал Михайлова: 428 шайб в чемпионате

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин, забросив шайбу в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита", довел счет своих голов в чемпионатах страны до 428. 35-летний форвард догнал лидера снайперской гонки за всю историю отечественного хоккея Бориса Михайлова.

ЛУЧШИЕ СНАЙПЕРЫ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ХОККЕЯ

Голы Матчи 1. Борис МИХАЙЛОВ 428 572 2. Сергей МОЗЯКИН 428 861 3. Вячеслав СТАРШИНОВ 406 540 4. Алексей ГУРЫШЕВ 380 300* 5. Владимир ПЕТРОВ 370 585 6. Данис ЗАРИПОВ 362 1035 7. Вениамин АЛЕКСАНДРОВ 351 400* 8. Анатолий ФИРСОВ 344 474 9. Максим СУШИНСКИЙ 344 990 10. Александр ЯКУШЕВ 340 568

* - Точные данные по числу проведенных матчей неизвестны.