Мозес вернулся в "Йокерит"

"Йокерит" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Стивом Мозесом. Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на два с половиной сезона.
Напомним, что американец уже выступал за финский клуб в КХЛ в сезоне-2014/15, после чего перебрался в СКА и провел за армейцев два неполных сезона. Всего в КХЛ на его счету 128 матчей, в которых он набрал 96 (56+40) очков.
Этот сезон он начинал в "Рочестере", в АХЛ, и в 29 встречах записал на свой счет 7 голов и 9 передач.
#Jokerit is happy to announce that the club has agreed a deal until 2020 with @StevieMoses22. Welcome home, Mo! #KHLfi #KHL pic.twitter.com/3HqrVlJWdh– Helsingin Jokerit (@jokerithc) 25 декабря 2017 г.
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