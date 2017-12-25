Мозес вернулся в "Йокерит"

"Йокерит" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Стивом Мозесом. Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на два с половиной сезона.

Напомним, что американец уже выступал за финский клуб в КХЛ в сезоне-2014/15, после чего перебрался в СКА и провел за армейцев два неполных сезона. Всего в КХЛ на его счету 128 матчей, в которых он набрал 96 (56+40) очков.

Этот сезон он начинал в "Рочестере", в АХЛ, и в 29 встречах записал на свой счет 7 голов и 9 передач.