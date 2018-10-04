Мозер получил сотрясение в игре с "Ак Барсом"

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" (1:2) сообщил, что форвард Евгений Мозер, судя по всему, получил сотрясение.

Мозер в середине второго периода получил травму и досрочно завершил игру.

– Выглядели вполне прилично два периода, – заявил Крикунов. – В третьем можно было лучше будь у нас больше силенок. Но у нас короткая скамейка. Для такого чемпионата нужно иметь шесть звеньев. Как в "Автомобилист" добавили хороших легионеров, и сейчас спокойно меняют игроков. Как и Билялетдинов добавил свежих исполнителей – Зарипов забил. У нас нет возможности никого поменять и поставить.

– Шипачеву надо потаскать "балоны", чтобы лучше играть на вбрасывании?

– Вбрасываниями надо заниматься всем центрам. У меня никогда не было, чтобы мои центральные так плохо играли на точке. Во втором периоде было лучше.

– Как Мозер себя чувствует?

– Свой попал и придумал передачу. Пока еще ждем точного диагноза. Судя по всему, это сотрясение, и Мозер выбыл надолго. Серьезная травма, так понимаю. (Евгений Белоусов)