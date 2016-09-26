Московское "Динамо" в овертайме одолело "Локомотив"

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское "Динамо" на своем льду в овертайме вырвало победу у "Локомотива" – 4:3 ОТ. Решающая шайба на счету Алексея Цветкова, оформившего дубль. Примечательно, что хозяева уступали в счете менее чем за минуту до конца основного времени, но сумели сравнять его усилиями Мэта Робинсона.

Этот успех стал для бело-голубых первым в последних трех встречах. "Динамо" занимает шестое место в таблице Западной конференции. Ярославцы идут четвертыми.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) – "Локомотив" (Ярославль) – 4:3 ОТ (1:0, 0:3, 2:0, 1:0)

Голы: Рыбаков – 2 (Сопин), 17:32 – 1:0. Контиола – 4 (Апальков, Аверин), 22:58 – 1:1. Апальков – 3 (Контиола, Аверин), 35:29 – 1:2. Полунин – 3 (Коршков, Коледов), 38:17 – 1:3. Цветков – 2 (Робинсон, Федоров), 46:09 – 2:3. Робинсон – 2 (Рыбаков), 59:16 – 3:3. Цветков – 3 (Карсумс), 62:55 – 4:3.

Вратари: Еременко (58:50 – 59:16) – Мурыгин.

Штраф: 39 – 20.

Броски: 32 (9+9+11+3) – 23 (7+9+7+0).

Судьи: Балушка, Кадыров.

26 сентября. Минск. Минск-Арена.