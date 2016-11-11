Московское "Динамо" в овертайме обыграло "Северсталь"

Московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло "Северсталь" (2:1 ОТ). Автором победной шайбы в ворота череповецкой команды стал зашитник бело-голубых Андрей Кутейкин.

Команда Сергея Орешкина взяла у "Северстали" реванш за гостевое поражение в октябре.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) - "Северсталь" (Череповец) - 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Стасенко - 1 (бол., Трубачев, Вовченко), 18:09 - 0:1. Цветков - 5 (бол., Робинсон, Карсумс), 30:32 - 1:1. Кутейкин - 2 (Кокарев), 62:30 - 2:1.

Вратари: Лазушин - Коварж.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 39 (9+15+10+5) - 32 (13+6+11+2).

Судьи: Кулев, Салонен.

11 ноября. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".