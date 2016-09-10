Московское "Динамо" в гостях победило "Нефтехимик"

Московское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победило "Нефтехимик" – 3:1. Хет-триком в составе гостей отметился нападающий Максим Карпов. Благодаря этому успеху подопечные Сергея Орешкина прервали серию из трех поражения кряду.

Отметим также, что хет-трик Карпова стал 200-м в истории КХЛ, считая Кубок Гагарина и Кубок надежды.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Динамо" (Москва) - 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Голы: Карпов - 1 (Дугин, Робинсон), 1:35 - 0:1. Березин - 1 (Секстон), 14:00 - 1:1. Карпов - 2 (Карсумс, Маклюков), 17:32 - 1:2. Карпов - 3 (бол., Дугин), 39:52 - 1:3.

Вратари: Лисутин (57:30 - 59:34) - Еременко.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 38 (11+11+16) - 25 (9+13+3).

Судьи: Ансонс, Гашилов.

10 сентября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".