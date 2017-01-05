15:53 | ХОККЕЙ — КХЛ

Московское "Динамо" в гостях обыграла "Сибирь"

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Московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ одержало гостевую победу над "Сибирью" со счетом 5:2. 

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Динамо" (Москва) - 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Голы: Игнатович - 1 (бол., Миловзоров, Наумов), 11:18 - 1:0. Никулин - 5 (бол., Терещенко), 18:48 - 1:1. Кокарев - 6 (Подшендялов), 19:24 - 1:2. Брюквин - 3 (Карпов), 32:41 - 1:3. Кашпар - 2 (Карпов), 33:07 - 1:4. Мишарин - 2 (Миловзоров), 37:33 - 2:4. Терещенко - 3 (п.в., Горовиков), 58:41 - 2:5.

Вратари: Налимов (Красиков, 32:41, 57:57 - 58:41) - Лазушин (Еременко, 55:50).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 18 (6+3+9) - 32 (11+8+13).

Судьи: Оленин, Франо.

5 января. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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