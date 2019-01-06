Московское "Динамо" уступило в овертайме своим рижским одноклубникам

Московское "Динамо" одержало домашнюю победу над рижскими одноклубниками со счетом 1:0.

В начале второго периода хозяев вперед вывел защитник Алексей Пепеляев. Сделал он это с передачи новичка команды Аслана Раисова, который отметился результативной передачей во втором матче к ряду. За пять с небольшим минут до конца третьей двадцатиминутке счет сравнял форвард Лаурис Дарзиньш, ассистировал ему Линус Виделль. Решающую шайбу забросил Андрис Джериньш.

Таким образом, рижане набрали 42 очка в 45 матчах, и вплотную приблизились к идущему восьмым "Витязю". Их отставание от подмосковной команды составляет два балла.

Регулярный чемпионат

"ХК Динамо" (Москва) - "Динамо" (Рига) - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Пепеляев - 1 (Раисов, Игумнов), 21:58 - 1:0. Дарзиньш - 10 (Виделль), 54:45 - 1:1. Джериньш - 6 (бол., Зиле, Дзиеркалс), 63:32 - 1:2.

Вратари: Бочаров - Гудлевскис.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 23 (5+11+7+0) - 30 (8+8+10+4).

Судьи: Бондарь, Франо.

6 января. Москва. "ВТБ Арена".

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