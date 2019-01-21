Московское "Динамо" уступило в овертайме "Северстали"

Динамовцы проиграли череповчанам на своем льду (1:2 ОТ).

Счет в конце второго периода открыл защитник хозяев Виталий Меньшиков. Но еще до перерыва "Северсталь" отыгралась усилиями Богдана Якимова. Третий период прошел без голов, а в овертайме победу "сталеварам" принес точный бросок Джеффри Кинрейда.

Таким образом, подопечные Андрея Разина продлили свою победную серию до семи матчей. "Северсталь" набрала 38 очков в 51 матче.

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"ХК Динамо" (Москва) - "Северсталь" (Череповец) - 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Меньшиков - 2 (бол., Волков, Брюквин), 36:51 - 1:0. Якимов - 3 (Сизов, Кинрейд), 37:34 - 1:1. Кинрейд - 2 (Кодола, Марковин), 63:26 - 1:2.

Вратари: Еременко - Коробов.

Штраф: 12 - 10.

Броски: 29 (2+16+9+2) - 27 (10+8+7+2).

Судьи: Букин, Цыплаков.

21 января. Москва. "ВТБ Арена".